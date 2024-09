Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit Kursplus

Kurs der Kontron

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 16,20 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 16,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 16,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.397 Kontron-Aktien.

Bei einem Wert von 23,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). 43,95 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 15,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,668 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 07.08.2024. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 423,83 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

XETRA-Handel: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: So steht der TecDAX nachmittags