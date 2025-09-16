Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 25,26 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 25,26 EUR. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 25,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120.539 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,81 Prozent. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 66,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kontron.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



