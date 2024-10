Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 16,71 EUR ab.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 16,71 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 16,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,06 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 83.217 Aktien.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 39,56 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,668 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 423,83 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,51 EUR je Kontron-Aktie.

