Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 25,36 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 25,36 EUR. Bei 25,42 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 25,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 25.670 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 0,24 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 67,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,674 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 300,04 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 27.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 26.03.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

