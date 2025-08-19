Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag verlustreich

Kurs der Kontron

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 24,08 EUR.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 2,3 Prozent auf 24,08 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 24,00 EUR. Bei 24,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 88.539 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 20,43 Prozent Luft nach oben. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 37,08 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,776 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 395,70 Mio. EUR, gegenüber 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,64 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

