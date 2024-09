Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 16,14 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:46 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 16,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 16,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 30.825 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,49 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,54 EUR ab. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 3,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,65 Prozent auf 423,83 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,51 EUR je Aktie.

