So bewegt sich Kontron

23.09.25 12:05 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,88 EUR nach oben.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 27,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 28,16 EUR. Bei 27,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 72.678 Kontron-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 3,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 84,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,850 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR im Vergleich zu 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
