Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Montagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 27,30 EUR zu.

Die Kontron-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 27,30 EUR. Bei 27,52 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,10 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 21.939 Aktien.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 5,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 44,51 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,850 EUR aus. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 05.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.

