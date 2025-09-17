Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag kaum verändert

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Bei der Kontron-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,24 EUR.

Die Kontron-Aktie zeigte sich um 15:46 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,24 EUR. Bei 27,30 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 26,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,24 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 58.126 Aktien.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 6,07 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,38 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,850 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,70 Mio. EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 423,83 Mio. EUR eingefahren.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kontron.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

