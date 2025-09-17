Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 28,30 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 28,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 28,30 EUR. Mit einem Wert von 27,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 141.735 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 2,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 46,47 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,850 EUR je Kontron-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

