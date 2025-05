Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag freundlich

Kontron im Blick

Die Aktie von Kontron zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 23,18 EUR zu.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 23,18 EUR. Bei 23,24 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 31.957 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 12,86 Prozent zulegen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,714 EUR. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Am 06.05.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 385,45 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,11 Mio. EUR umgesetzt.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

