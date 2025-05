Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,90 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 22,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Kontron-Aktie ging bis auf 22,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,20 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 51.738 Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,24 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 33,84 Prozent sinken.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,714 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 385,45 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 3 Jahren verdient