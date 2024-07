Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 19,44 EUR nach.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 19,44 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 19,41 EUR. Bei 19,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 16.386 Kontron-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 19,96 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,14 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,636 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Am 03.05.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 356,11 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,52 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

