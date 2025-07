Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochmittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 28,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:38 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 28,62 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 28,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.227 Kontron-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,98 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Abschläge von 47,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,796 EUR. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 385,45 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,11 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.08.2025 gerechnet. Kontron dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Kontron stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor