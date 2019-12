Hamburger Hafenkonzern HHLA stellt neue Klimaziele vor - HHLA-Aktie fester

Die HHLA verfolgt schon seit etlichen Jahren das Ziel, die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ihrer Prozesse zu steigern. Das ist Teil der Konzernstrategie. So will das Unternehmen bis zum Jahr 2022 ihrer Bahntochter Metrans 350 Millionen Euro an Investitionsmitteln für moderne Terminalanlagen, Lokomotiven und den Waggonpark zur Verfügung stellen. Damit soll einerseits der klimafreundliche Bahnverkehr gestärkt werden, andererseits tragen die steigenden Transportmengen der Bahntochter auch deutlich zum Konzerngewinn bei.

Seit 2008 hat die HHLA die CO2-Emissionen um mehr als 30 Prozent gesenkt, bezogen auf den Umschlag eines Containers. Das gelang vor allem durch die kontinuierliche Elektrifizierung von bisher dieselbetriebenen Geräten und Anlagen, die Verbesserung von Prozessen und den Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien. Auf den HHLA-Terminals fahren bereits viele elektrobetriebene Fahrzeuge.

Nun will der Hafenkonzern bis 2040 klimaneutral werden. Bereits bis 2030 werde die HHLA die CO2-Emissionen des Unternehmens gegenüber dem Jahr 2018 halbieren, kündigte die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath am Montag in Hamburg an. Das wären rund 100.000 Tonnen CO2 jährlich. Nachhaltigkeit sei ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, sagte Titzrath.

