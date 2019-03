Apple, Samsung und Amazon aufgepasst: Jetzt kommt das Walmart-Tablet

Mit einem Umsatz von mehr als einer halben Billion Dollar ist der US-Konzern Walmart der größte Einzelhändler weltweit und hält den Konkurrenten Amazon auf Abstand. Nun will der Branchenriese offenbar dafür sorgen, dass der Abstand zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2 zumindest nicht größer wird - indem Walmart in eines der Geschäftsfelder von Amazon einsteigt.

Eigenes Walmart-Tablet geplant

Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, plant das Unternehmen den Release eines Tablets unter eigenem Label. Das gehe aus einer Meldung bei der Federal Communications Commission hervor, bei der Walmart ein drahtloses Gerät im Tabletdesign eingereicht hat. Auch gegenüber Zulieferern habe der Einzelhandelsriese durchblicken lassen, sich in diesem Jahr auf den Bereich Elektronik und Haushaltswaren fokussieren zu wollen, heißt es.

Tara House, eine Sprecherin des Unternehmens, bestätigte die Pläne zwischenzeitlich: Ein entsprechendes Produkt sei in Arbeit. Details zum Preis oder voraussichtlichen Marktstart wollte sie jedoch nicht nennen. Lediglich die Marke scheint festzustehen: Unter der Handelsmarke ONN verkauft Walmart bislang Hardware-Zubehör wie Kopfhörer, Soundbars für TV-Geräte und Ladekabel.

Hergestellt werden soll das Produkt von einem chinesischen Anbieter. Laufen soll es - wie der Großteil der Geräte auf dem Markt - auf Basis von Googles Betriebssystems Android.

Walmart baut weiter um

Im Vorjahr hatte Walmart sein Bekleidungsgeschäft auf den Prüftstand gestellt und umgebaut. 2018 wurden für diesen Zweck neue Modemarken an den Start gebracht, andere hatte das Unternehmen eingestellt. Mit den Maßnahmen will das Unternehmen alle relevanten Trends der Saison abdecken, sich gegen zunehmende Konkurrenz von Amazon & Target & Co. behaupten und im Modesegment eine gewichtige Rolle spielen.

Ein Jahr später hat sich Walmart nun offenbar den Elektronikbereich vorgenommen und plant auch hier einen Umbau. Das Tabletsegment ist jedoch ein schwieriger Markt, denn die Verkaufszahlen in diesem Bereich sinken seit geraumer Zeit. Das ist einerseits der Tatsache zu schulden, dass Kunden Tablets deutlich länger nutzen als Smartphones, bevor sie eine Neuanschaffung vornehmen. Zudem wird die Geräteklasse angesichts größerer, randloser Smartphones zunehmend obsoleter.



