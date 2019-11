Bernard Arnault - bald reichster Mann der Welt?

• LVMH verstärkt sich mit Tiffany• Bernard Arnault schließt zu Jeff Bezos und Bill Gates auf• LVMH baut Vorsprung zu Konkurrenten aus

LVMH greift nach Tiffany

Als Ende Oktober bekannt wurde, dass der größte Luxus-Güter-Konzern der Welt, Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), nach dem bekannten US-Juwelier Tiffany greift, reagierte die Tiffany-Aktie mit einem dreißigprozentigen Kurssprung. Ende November war der Deal dann perfekt: Für 135 US-Dollar je Aktie oder rund 16,2 Milliarden Dollar ging Tiffany in das Imperium Bernard Arnaults über. LVMH sicherte sich damit eine stärkere Position im Schmuckbereich sowie eine noch größere Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2020 veranschlagt, berichtet die Nachrichtenagentur Dow Jones. Bevor es dazu kommt, müssen jedoch erst noch die zuständigen Behörden ihre Zustimmung geben sowie die Tiffany-Aktieninhaber.

Arnaults Vermögensabstand zu Bezos und Gates verringert sich

Doch mit dem Deal hat der, aufgrund seiner spektakulären Übernahmen in der Vergangenheit, auch "der Wolf in Kaschmir" genannte LVMH-Vorsitzende Arnault Bernard nicht nur den Wert seines Konzerns gesteigert, auch sein eigenes Vermögen schnellte aufgrund seines 46,6-prozentigen Anteils an LVMH beachtlich in die Höhe. Laut des Bloomberg Billionaires Index ist der Franzose derzeit 104 Milliarden US-Dollar schwer und damit der drittreichste Mann der Welt (Stand: 28. November 2019). Nur Amazon-Chef Jeff Bezos und Microsoft-Mitgründer Bill Gates verfügen über mehr Geld. Doch der Abstand zu den beiden US-Amerikanern ist seit der Übernahme deutlich zusammengeschmolzen. Geht es mit LVMH weiter so steil bergauf wie bisher, könnte Arnault schon bald zum reichsten Menschen der Welt aufsteigen. Der reichste Europäer ist er jetzt schon.

Bilderbuchkarriere

Dabei hat der Milliardär einen beispiellosen Werdegang an den Tag gelegt. Nach seinem Studium der Ingenieurswissenschaften stieg Arnault zunächst in dem Immobiliengeschäft seines Vaters ein, wo er diesen schließlich als Präsidenten ablöste. Mit seinem einige Zeit später gegründeten Unternehmen "Groupe Arnault" war der Grundstein für das spätere Imperium gelegt. Nach und nach verleibte sich der Unternehmer mehr und mehr bekannt Luxusmarken ein. Den Anfang machte Dior, mittlerweile zählen 75 Luxus-Marken zu dem Unternehmensportfolio von LVMH. Über die Jahre schaffte es der Franzose so, sein Unternehmen zum wertvollsten Luxus-Güter-Konzern der Welt zu machen, mit einer Marktkapitalisierung von 207,23 Milliarden Euro (Stand: 28. November 2019). Zum Vergleich: Die beiden Unternehmen auf Rang zwei und drei, Kering und Richemont, verfügen "nur" über einen Marktwert von 69,21 Milliarden Euro und 38,7 Milliarden Schweizer Franken, kommen also nicht mal zusammengenommen an den Marktführer heran.

Angesichts einer solch geballten Marktmacht dürfte es spannend bleiben, welche Marke Arnault nach Tiffany als nächstes ins geschulte Auge nimmt. Ob er bis dahin schon zum reichsten Mann der Welt aufgestiegen ist, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chesnot/Getty Images, Tupungato / Shutterstock.com