Directors' Dealings: Douglas-Führungskraft bewegt Aktien

Insider Portfolio

Douglas veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 21.05.2025 wurden bei Douglas Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Handel wurde am 26.05.2025 gemeldet. in enger Beziehung Lobelia Lux S.à r.l. stockte am 21.05.2025 sein Investment in Douglas-Aktien auf. Lobelia Lux S.à r.l. erstand 25.009 Aktien zu je 11,49 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 1,60 Prozent auf 11,52 EUR zu.

Im FSE-Handel kam die Douglas-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 11,34 EUR. Die Douglas-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 1,23 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 107.692.312 Aktien.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Lobelia Lux S.à r.l. wurde am 20.05.2025 erfasst. Lobelia Lux S.à r.l. erhöhte sein Engagement um 24.996 Douglas-Papiere zu jeweils 11,56 EUR.

Redaktion finanzen.net