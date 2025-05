Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

29.05.25 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Wer­bung

Um 12:26 ist Bitcoin 108.524,40 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 0,68 Prozent höher als am Vortag (108.524,40 US-Dollar). Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 59,1 Prozent. Wer­bung Über 500+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 1,14 Prozent auf 422,79 US-Dollar, nach 418,02 US-Dollar am Vortag. Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.729,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.681,65 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,78 Prozent. In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 2,31 Prozent auf 97,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,30 US-Dollar an der Tafel. Nach 2,274 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagmittag um 1,06 Prozent auf 2,298 US-Dollar gestiegen. In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,7520 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7462 US-Dollar. Nach 347,83 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Donnerstagmittag um -1,35 Prozent auf 343,13 US-Dollar gesunken. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2078 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,2070 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0075 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0075 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2851 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,2861 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0099 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:26 bei 0,0099 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (23,81 US-Dollar) geht es um -0,25 Prozent auf 23,75 US-Dollar nach unten. Derweil notiert der NEO-Kurs bei 6,650 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,545 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,61 Prozent. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com