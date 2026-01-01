DAX25.100 -0,1%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.137 -1,3%Euro1,1677 ±-0,0%Öl60,73 +0,6%Gold4.424 -0,7%
KORREKTUR: Euroraum-Wirtschaftsstimmung im Dezember leicht eingetrübt

08.01.26 12:19 Uhr

(In der um 11.40 gesendeten Meldung muss der letzte Satz wie folgt richtig lauten: Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Wert von minus 13,1 (NICHT: minus 12,5) (minus 12,8) (NICHT: minus 12,4)) gemeldet. Es folgt eine korrigierte Fassung.)

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember wie erwartet etwas eingetrübt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung (Esi) sank auf 96,7 (November: 97,1) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Indexrückgang auf 96,7 gerechnet. Deutschlands Esi sank auf 90,1 (91,2) Punkte, Frankreichs auf 94,3 (95,2), Italiens auf 101,1 (101,7) und Spaniens auf 104,6 (105,1) Punkte.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf minus 9,0 (minus 9,3) Punkte. Ökonomen hatten einen unveränderten Stand von minus 9,3 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Wert von minus 13,1 (minus 12,8) gemeldet. Volkswirte hatten einen Bestätigung der vorläufig gemeldeten minus 14,6 Punkte prognostiziert.

Link: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en

January 08, 2026 06:20 ET (11:20 GMT)