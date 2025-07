The Kraft Heinz Company Aktie News: S&P 500 Aktie The Kraft Heinz Company am Montagnachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von The Kraft Heinz Company. Zuletzt sprang die The Kraft Heinz Company-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 27,49 USD zu.

Die The Kraft Heinz Company-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 27,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die The Kraft Heinz Company-Aktie bisher bei 27,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,16 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.266.997 The Kraft Heinz Company-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 25,44 USD fiel das Papier am 28.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der The Kraft Heinz Company-Aktie 7,46 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten The Kraft Heinz Company-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,60 USD aus.

Am 29.04.2025 lud The Kraft Heinz Company zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,43 Prozent auf 6,00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass The Kraft Heinz Company ein EPS in Höhe von 2,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

