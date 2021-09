Kreise: US-Justizministerium bereitet weitere Wettbewerbsklage gegen Google vor

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Alphabet (Alphabet A (ex Google))-Tochter Google muss sich in den USA laut einem Insider womöglich auf ein zweites Kartellverfahren einstellen. Das US-Justizministerium beschleunigt seine Untersuchungen des Geschäfts mit digitaler Werbung und könnte noch im laufenden Jahr Klage einreichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person schrieb. Noch sei aber keine Entscheidung gefallen. Google wird immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert, seine dominierende Marktstellung auszunutzen. Der Internet-Konzern betont indes, dass er angesichts des herrschenden Wettbewerbs keine dominierende Marktstellung inne habe.

Google ist schon länger mit rechtlichem Gegenwind konfrontiert. So reichte das US-Justizministerium bereits im Oktober 2020 Klage ein mit dem Vorwurf, Google schütze seine dominierende Position bei der Internet-Suche und der damit verbundenen Werbung auf illegale Weise.

Und auch Bundesstaaten gingen zuletzt verstärkt gegen den Suchmaschinen-Betreiber vor. 2020 hatten zahlreiche US-Bundesstaaten Klagen mit dem Vorwurf illegaler Monopolstellungen des Unternehmens im Suchmaschinen- und Onlinewerbegeschäft eingereicht. Eine weitere Klage mehrerer Dutzend Staaten vom Juli 2021 nimmt das App-Store-System auf einer der großen Smartphone-Plattformen ins Visier./mis/so/hbr