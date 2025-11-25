DAX23.377 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -3,8%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.802 -1,0%Euro1,1544 +0,2%Öl62,23 -1,8%Gold4.130 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba im Fokus
Top News
Stocks in Action: Deutsche Börse, thyssenkrupp nucera, Continental, Nordex, BNP Paribas Stocks in Action: Deutsche Börse, thyssenkrupp nucera, Continental, Nordex, BNP Paribas
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich mühsam ins Plus - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich mühsam ins Plus - Keine Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kreml: Einbeziehung der Europäer irgendwann nötig

25.11.25 12:34 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau hält nach Kremlangaben eine Beteiligung der Europäer an Gesprächen über die Sicherheitsarchitektur in Europa für nötig. Ein Sicherheitssystem in Europa für die Zeit nach Ende des Konflikts in der Ukraine zu besprechen, sei "ohne Beteiligung der Europäer praktisch unmöglich", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Auf "irgendeiner Etappe" sei das nötig.

Wer­bung

Zu den Verhandlungen über einen US-Friedensplan wiederholte Peskow bisherige Positionen Russlands. Moskau sei daran interessiert, seine Ziele auf diplomatischem Weg zu erreichen. Der ursprüngliche US-Friedensplan könne eine Grundlage für Verhandlungen sein. Man habe aber verstanden, dass der Moskau bekannte Text inzwischen geändert worden sei.

Die Europäer und die Ukraine haben am Sonntag und am Montag in verschiedenen Gesprächsformaten einen von den USA vorgelegten Plan für ein Ende des inzwischen seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs entschärft. Der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, kritisierte die Änderungsvorschläge am Montag als "nicht konstruktiv". Der von US-Präsident Donald Trump zuvor vorgelegte 28-Punkte-Plan wurde von vielen als "Wunschliste Russlands" kritisiert./ksr/DP/mis