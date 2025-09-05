DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.469 +0,1%Euro1,1715 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Insidertrade im Blick

KST Beteiligungs-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

06.09.25 08:01 Uhr

Anleger sollten KST Beteiligungs nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KST Beteiligungs AG
1,06 EUR -0,05 EUR -4,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 04.09.2025 wurden bei KST Beteiligungs Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 05.09.2025 wurde der Handel mit KST Beteiligungs-Anteilen gemeldet. SM Wirtschaftsberatungs AG, in enger Beziehung bei KST Beteiligungs, hat am 04.09.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 10.000 Aktien zu je 1,11 EUR. Die KST Beteiligungs-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 5,70 Prozent auf 1,11 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der KST Beteiligungs-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 1,06 EUR. Die KST Beteiligungs-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 5,19 Mio. Euro. 4.676.576 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

SM Wirtschaftsberatungs AG tätigte zuvor am 18.08.2025 einen Insidertrade. Es wurde ein Kauf von 4.500 KST Beteiligungs-Aktien zu je 1,11 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

