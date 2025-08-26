Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX leichter erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- 1&1-Chef kauft Aktien -- Apple, BayWa, VW, HHLA im Fokus
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden. Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf. Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein. Bitcoin fällt unter 110.000 Dollar, erholt sich aber wieder.
Umfrage
Sind Sie in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & Co. investiert?