Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden. Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf. Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein. Bitcoin fällt unter 110.000 Dollar, erholt sich aber wieder.