NYSE-Titel Goldman Sachs-Aktie im Plus: Goldman Sachs will Vermögensverwaltungsgeschäft in der Schweiz weiter ausbauen

UBS-Aktie hält sich im Plus: UBS will bei Credit Suisse wohl gut die Hälfte der Stellen streichen

UBS is sole successor to Credit Suisse’s CDS, swaps panel rules

Euromoney Names UniCredit Best Bank in CEE

UBS-Aktie in Grün: UBS plant wohl Stellenabbau Abbau in zwei Schritten

Heute im Fokus

Nordea hebt nach starker Gewinnentwicklung Renditeziel für Gesamtjahr. Deutsche Bank Research hebt MorphoSys auf "Hold" und hebt Kursziel deutlich an. KRONES erwartet 2023 stärkeres Umsatzwachstum. Prosus will an Tencent-Beteiligung festhalten. Ergebnisse der Phase-3-Studie ATTRibute-CM stehen an. Ergebnisse der Phase-3-Studie ATTRibute-CM von BridgeBio Pharma stehen an.