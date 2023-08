Neue Tesla Autopilot-Software mit KI: Tesla-Chef Musk gibt Hinweise

• Neue FSD-Version von Tesla laut Musk komplett neu überarbeitet

• Musk: Version 12 von Autopilot zu 99 Prozent KI

• Version 11 möglicherweise in Sackgasse

Die Verwirklichung selbstfahrender Autos erfordert, dass sie zumindest das gleiche Maß an Sicherheit bieten wie menschliche Fahrer. Es ist bereits deutlich abzusehen, dass das von Elon Musk geführte E-Autounternehmen Tesla eine bedeutende Rolle im Bereich des innovativen Fortschritts spielen wird. Heutzutage bietet Tesla die Autopilot-Funktion gegen einen Aufpreis an. Jedoch handelt es sich hierbei nicht um vollständig autonomes Fahren, sondern um eine Unterstützung für den Fahrer. Früher gab es beträchtliche Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des geplanten Autopiloten von Musk. Die "Tesla-Files", die vom Handelsblatt veröffentlicht wurden, gewährten Einblicke in die Welt von Tesla und verstärkten Zweifel an der Sicherheit des autonomen Fahrens. Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Fahrassistenten und Vorfälle mit Verletzten und Todesopfern belasteten das Ansehen des Vorreiters im Bereich der Elektroautos.

Laut eines Tweets des Tesla-CEO Elon Musk geht die Innovation mit einem komplett neuen Ansatz weiter. Wohingegen die alte Version 11 noch auf 4D-Sensoren setzte, scheint die neue Version 12 laut einem Tweet von Musk einen komplett neuen Ansatz zu verfolgen und bestehe zu 99 Prozent aus künstlicher Intelligenz (KI).

You mean 11.4.7? That should be going to wide release within a week.



Version 12, which an almost total rewrite (~99% AI) is being tested by our QA drivers.



Too much new code to go to the public yet, but it is mind-blowing imo.