Warren Buffett setzt bei seiner irren Millionen-Wette noch einen drauf

Die Investmentlegende

Warren Buffett ist einer der reichsten Menschen der Welt und belegt damit Platz drei der Forbes-Liste der reichsten Milliardäre. Eigentlich bekannt in der Welt von Aktien und der Börse, investiert der 87-jährige Unternehmer aber auch häufig in wohltätige Zwecke. Einen Großteil seines Vermögens, das sich auf etwa 84 Milliarden US-Dollar beläuft, hat Warren Buffett darüber hinaus in seinem Investment-Unternehmen Berkshire Hathaway angelegt.

Doch auch Wetten gegenüber ist der amerikanische Großinvestor nicht gerade abgeneigt. Erst kürzlich gewann er eine im Jahr 2007 abgeschlossene Wette, die sich um die Ergiebigkeit von Anlagestrategien drehte.

Wetten bei Berkshire-Hathaway

Wetten unter Mitarbeitern, vor allem bezüglich Sportergebnissen, sind inzwischen weit verbreitet - Warren Buffett treibt dieses Spiel allerdings auf ein ganz anderes Niveau. Schon seit Jahren bietet der große Basketball-Fan seinen Angestellten jährlich zur US-College-Basketball-Meisterschaft folgende Wette an: Der Mitarbeiter, dem es gelingt, alle Zusammensetzungen der Basketball-Meisterschaft von der ersten Runde bis zum Finale richtig vorherzusagen, gewinnt den Höchstpreis in Form einer lebenslangen Rente in Höhe von einer Million US-Dollar.

Nichts zu verlieren

Die statistische Wahrscheinlichkeit, exakt vorauszusagen, welche Teams letztendlich aufeinandertreffen werden, ist minimal. Doch die Mitarbeiter haben bei der Wette nichts zu verlieren. Sollten sie falsch liegen, entgeht ihnen zwar der Gewinn, mit einer negativen Folge müssen sie jedoch nicht rechnen - das Risiko liegt einzig und allein bei Warren Buffett.

Buffett setzt noch einen drauf

Über den Hauptpreis von einer Million US-Dollar jährlich dürften sich die Gewinner freuen, doch das ist noch nicht alles. In diesem Jahr nimmt die Wette noch gewaltigere Dimensionen an - Warren Buffet erhöht den Preis nochmals um eine Million US-Dollar pro Jahr, sollte eines seiner Lieblingsteams als Sieger aus der Meisterschaft hervorgehen, und verdoppelt seinen großzügiges Preis damit.

Bisher hat keiner der Angestellten alle Spiel-Zusammensetzungen richtig vorhersagen können, doch es gibt auch einen Trostpreis: Derjenige, der mit seiner Voraussage der tatsächlichen Zusammensetzung am nächsten kommt, gewinnt 100.000 US-Dollar.

