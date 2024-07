Kursreaktion der DEUTZ-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Insider Depot

Bei DEUTZ wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

DEUTZ meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 05.07.2024. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 08.07.2024 ein. Vorstand Müller, Dr.-Ing. Markus stockte am 05.07.2024 sein Investment in DEUTZ-Aktien auf. Müller, Dr.-Ing. Markus erstand 19.998 Aktien zu je 5,77 EUR. Im FSE-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere letztlich 0,50 Prozent auf 5,75 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 0,50 Prozent auf 5,83 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 8.615 DEUTZ-Aktien den Besitzer. Der DEUTZ-Wert wird an der Börse aktuell auf 726,61 Mio. Euro beziffert. 126.147.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bevor Schulte, Dr. Sebastian C. für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 21.05.2024 der letzte Insidertrade durchgeführt. DEUTZ-Schulte, Dr. Sebastian C. Vorstand hatte das eigene Portfolio um 20.000 Papiere zu je 5,26 EUR aufgestockt.

