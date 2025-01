QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 43,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 43,82 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,53 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 286.913 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Wer­bung Wer­bung

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 36,59 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,45 EUR an.

Wer­bung Wer­bung

Am 06.11.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 501,87 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 475,89 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.02.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge

XETRA-Handel TecDAX verliert zum Start des Montagshandels

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben