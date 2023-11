Infineon-Aktie steigt: Jefferies stuft Infineon auf 'Buy' hoch

Kursziel angehoben

Das Analysehaus Jefferies hat Infineon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 46 Euro angehoben.

Die Münchner verfügten über das führende Chipportfolio für den Automotive-Bereich und dürften ihre Marktanteile ausbauen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der DAX-Konzern Infineon sei bestens aufgestellt für steigenden Bedarf in Fahrzeugen. Abseits des Autogeschäfts böten die Bereiche Erneuerbare Energien und Datenzentren reichlich Wachstumspotenzial. Kurzfristig wohl sinkende Gewinnerwartungen seien längst eingepreist.

Im XETRA-Handel steigt die Infineon-Aktie zeitweise 0,91 Prozent auf 33,91 Euro.

