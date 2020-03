Absatzprognose nach unten korrigiert: Morgan Stanley sieht für Tesla deutliche Corona-Folgen - Aktie bricht ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 473,35 EUR

• Morgan Stanley senkt Tesla-Kursziel von 500 auf 480 US-Dollar• Absatzschätzung deutlich nach unten angepasst• Tesla wird wohl Corona-Folgen zu spüren bekommen

Adam Jonas von Morgan Stanley hat sein ursprüngliches Kursziel von 500 US-Dollar kassiert und leicht nach unten korrigiert. Der Experte traut dem Elektroautobauer nun nur noch einen Kurs von 480 US-Dollar zu. Die Aktie des Unternehmens brach an der Nasdaq in einem äußerst schwachen Gesamtmarkt am Donnerstag daraufhin um 11,62 Prozent auf 560,55 US-Dollar ein.

Senkung der Absatzschätzung fällt deutlicher aus

Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs würde das neue Kursziel von Morgan Stanley einen weiteren Kurseinbruch um 14 Prozent bedeuten. Sorgen um wirtschaftliche Folgen des weltweit grassierenden neuartigen Corona-Virus haben der Tesla-Aktie innerhalb der letzten Wochen bereits einen Kurseinbruch um rund ein Drittel beschert. Angesichts der zuvor starken Performance am Aktienmarkt kostet die Tesla-Aktie derzeit aber immer noch fast doppelt so viel, wie vor rund einem Jahr.

Weitaus deutlicher als die Kurszielsenkung fällt die Senkung der Absatzprognose für Tesla ins Gewicht. Jonas rechnet nun nicht mehr damit, dass der Elektroautobauer 2020 eine halbe Million Fahrzeuge auf den Markt bringen kann, stattdessen sollen nur 452.000 Tesla-Autos unters Volk gebracht werden.

Dabei verwies der Experte insbesondere auf die Tatsache, dass Tesla-Fahrzeuge teuer seien. "Wir glauben, dass es vernünftig ist, anzunehmen, dass die Stimmung und die Finanzkraft wahrscheinlich in irgendeiner Weise von der starken Korrektur an den Weltmärkten sowie den Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit und den Einschränkungen im Bereich persönliche Mobilität beeinflusst werden wird", so der Experte in einer Mitteilung.

Tesla hat Ziele nicht angepasst

Tesla selbst hat sich bislang nicht zu einer möglichen Senkung des Absatzzieles - inbesondere angesichts der weiter unsicheren Lage im wichtigen chinesischen Markt - zu Wort gemeldet.

Auch an den Plänen in Deutschland hält der Konzern weiter fest: Der Zeitplan für den Bau des Werks in Grünheide bei Berlin sei bislang nicht gefährdet, hatte das Unternehmen am Vortag betont, nachdem bekannt geworden war, dass rund 30 Amerikaner, die für Tesla in Berlin arbeiteten, auf dem Rückweg in die USA seien.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Ken Wolter / Shutterstock.com