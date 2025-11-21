DAX23.084 -0,8%Est505.513 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
Lagarde: EZB wird Politik bei Bedarf weiter anpassen

21.11.25 09:19 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde bereit, ihre Politik "weiter anzupassen". "Wir werden unsere Politik bei Bedarf weiter anpassen, um sicherzustellen, dass die Inflation auf unserem Zielwert bleibt", sagte sie laut veröffentlichtem Redetext beim European Banking Congress in Frankfurt. Die EZB hatte ihren Leitzins im Zuge eines starken Inflationsanstiegs deutlich erhöht und anschließend stark gesenkt. Seit einiger Zeit steht der Bankeinlagensatz nun aber bei 2,00 Prozent und Analysten erwarten überwiegend, dass er nicht weiter gesenkt wird. Das nächste Mal wird die EZB am 18. Dezember über das Zinsniveau entscheiden. Dann wird ihr erstmals eine Inflationsprognose des volkswirtschaftlichen Stabs für 2028 vorliegen. Derzeit sehen die Prognosen Inflationsraten von unter 1,9 Prozent bis 2027 vor.

November 21, 2025 03:20 ET (08:20 GMT)