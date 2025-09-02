DAX23.986 +0,4%ESt505.365 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +0,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.415 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl67,77 -0,5%Gold3.471 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Cambricon Technologies A A3CVYH
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet höher -- Asiens Börsen uneins - Nikkei fällt - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick Konsolidierung vorbei? DAX mit etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Geplanter Börsengang von STADA fällt aus - Finanzinvestor übernimmt Geplanter Börsengang von STADA fällt aus - Finanzinvestor übernimmt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Lagarde warnt vor Bedrohung für die Unabhängigkeit der Fed

01.09.25 09:10 Uhr

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde hat davor gewarnt, dass ein Verlust der Unabhängigkeit der US-Notenbank schwerwiegende Folgen sowohl für die USA als auch für die Weltwirtschaft haben könnte. Es wäre "sehr besorgniserregend", wenn Präsident Donald Trump mit seinen Bemühungen, die Kontrolle über die US-Notenbank zu übernehmen, Erfolg hätte, sagte Lagarde im Interview dem französischen Radiosender Radio Classique.

Wer­bung

Dieser Versuch werde in jedem Fall schwierig sein, da Trump sicherstellen müsste, dass er die Kontrolle über die Mehrheit der Entscheidungsträger der Fed habe, sagte die EZB-Präsidentin. Sollte er jedoch Erfolg haben, wäre die Unabhängigkeit der Fed bei der Festlegung der Zinssätze gefährdet. Angesichts der zentralen Rolle der USA hätte dies nicht nur für die USA, sondern für die gesamte Weltwirtschaft schwerwiegende Auswirkungen, sagte sie.

Lagardes Äußerungen folgen auf Trumps Versuch im vergangenen Monat, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, was als Teil seines Bestrebens angesehen wird, den Vorstand der Fed zu kontrollieren und die Zentralbank zu einer schnelleren Senkung der Zinssätze zu bewegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/gos

(END) Dow Jones Newswires

Wer­bung

September 01, 2025 03:10 ET (07:10 GMT)