DAX24.544 +0,7%Est505.632 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,93 -0,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.505 +1,2%Euro1,1636 -0,2%Öl66,43 +1,1%Gold4.035 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T BMW 519000 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Diginex A40PU6
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Steyr Motors: Spannung baut sich auf Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen? Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

MÄRKTE USA/Leicht höherer Start erwartet - KI bleibt im Fokus

08.10.25 14:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Confluent Inc Registered Shs -A-
21,01 EUR 2,90 EUR 16,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,14 EUR 0,90 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Penguin Solutions Incorporation Registered Shs
19,40 EUR -4,80 EUR -19,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Eine leicht positive Eröffnung zeichnet sich an der Wall Street zur Wochenmitte ab. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,1 Prozent zu. Für den Nasdaq-Future geht es in gleichem Umfang nach oben. Damit scheinen sich die leichten Gewinnmitnahmen vom Vortag zunächst nicht fortzusetzen. Ein Impuls könnte im Verlauf vom Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank ausgehen. Hier erhoffen sich die Investoren weitere Hinweise auf die geldpolitische Richtung der US-Notenbank. Allerdings ist erst nach dem FOMC-Treffen der Shutdown in den USA in Kraft getreten, der die Veröffentlichung von wichtigen Daten, darunter dem monatlichen Arbeitsmarktbericht, verhindert hat. Dies erschwert der Fed aktuell die Beurteilung der konjunkturellen Lage.

Wer­bung

Daneben stehen weiter die Entwicklungen rund um den Bereich Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus. Das von Elon Musk unterstützte KI-Startup xAI plant, seine Kapitalerhöhung auf bis zu 20 Milliarden Dollar auszuweiten, einschließlich einer Investition von Nvidia zur Beschaffung weiterer KI-Prozessoren, berichtet Bloomberg News. Nvidia werde bis zu 2 Milliarden Dollar investieren, heißt es weiter. Dieser Schritt sei Teil der Strategie von Nvidia, KI-Investitionen seiner Kunden zu beschleunigen, nachdem der Chiphersteller vergangene Woche etwa 100 Milliarden Dollar für OpenAI zugesagt hatte. Die Nvidia-Aktie steigt vorbörslich um 0,5 Prozent.

Confluent schnellen 19,4 Prozent nach oben. Laut einem Reuters-Bericht erwägt das Unternehmen für Datenstrom-Verarbeitungssoftware einen Verkauf. Das Unternehmen befinde sich in einer frühen Phase des Verkaufsprozesses, der eingeleitet worden sei, nachdem mehrere Private-Equity- und Technologieunternehmen ihr Interesse an einer Übernahme von Confluent bekundet hatten, berichtet Reuters unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Ein Verkaufspreis wurde nicht bekannt gegeben.

Penguin Solutions fallen um 18,5 Prozent, nachdem das Halbleiterunternehmen seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal veröffentlicht hat, die zwar die Schätzungen der Analysten übertrafen, jedoch bei den Einnahmen hinter den Erwartungen zurückblieben. Zudem wurde eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 abgegeben, die deutlich unter den Erwartungen lag.

Wer­bung

Goldpreis legt über 4.000 Dollar weiter zu

Nach dem erstmaligen Sprung über die Marke von 4.000 Dollar legt der Goldpreis weiter zu. Das Rekordhoch liegt nun bei 4.050 Dollar. Gold hat laut der ING weiteres Aufwärtspotenzial, auch, nachdem das Edelmetall einen historischen Höchststand jenseits von 4.000 Dollar je Feinunze erreicht habe. Mit Blick auf die Zukunft dürften die Zentralbanken weiterhin kaufen. Die People's Bank of China habe ihre Goldkäufe im September den elften Monat in Folge fortgesetzt, und das trotz Rekordpreisen. Der Handelskrieg von US-Präsident Trump belaste weiterhin und die geopolitischen Risiken blieben hoch. All dies deute darauf hin, dass Gold noch weiteres Aufwärtspotenzial habe. Die Feinunze verteuert sich um 1,3 Prozent auf 4.036 Dollar.

Die Ölpreise legen kräftig zu. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 1,5 Prozent. Die Energy Information Administration (EIA) hat ihre Schätzungen für die US-Rohölproduktion erhöht und erwartet, dass die globalen Ölvorräte in den kommenden Monaten erheblichen Druck auf die Preise ausüben werden. Zuletzt hatte die Opec+ angekündigt, die Produktion im November um 137.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, wie auch im Oktober. Vor diesem Hintergrund könnten im Verlauf die wöchentlichen Daten zu den US-Rohöl- und Benzinbeständen für einen Impuls sorgen.

Der Dollar legt weiter zu. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Der Greenback profitiere weiterhin von der Schwäche des Euro und des Yen, heißt es. Die politischen Turbulenzen in Frankreich dürften nicht zu einer anhaltenden Euro-Schwäche führen, erwartet Devisen-Experte Joel Kruger von der LMAX Group. Der Euro könne zwar kurzfristig unter Abwärtsdruck geraten, falls nach dem Rücktritt von Premierminister Sebastien Lecornu vor Jahresende Parlamentswahlen in Frankreich ausgerufen werden sollten. Dies werde jedoch den allgemeinen Aufwärtstrend des Euro voraussichtlich nicht gefährden.

Wer­bung

Am Anleihemarkt kommen die Renditen nach dem jüngsten Anstieg etwas zurück. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 2,0 Basispunkte auf 4,11 Prozent.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1635 -0,2% 1,1658 1,1738 +13,1%

EUR/JPY 177,60 +0,3% 177,04 173,09 +8,1%

EUR/CHF 0,9306 -0,0% 0,9307 0,9336 -0,8%

EUR/GBP 0,8674 -0,1% 0,8681 0,8715 +5,0%

USD/JPY 152,64 +0,5% 151,89 147,46 -4,4%

GBP/USD 1,3413 -0,1% 1,3429 1,3469 +7,7%

USD/CNY 7,1211 +0,0% 7,1195 7,1182 -1,3%

USD/CNH 7,1496 +0,1% 7,1458 7,1354 -2,6%

AUS/USD 0,6578 -0,0% 0,6581 0,6601 +6,9%

Bitcoin/USD 122.796,65 +0,6% 122.045,50 120.826,45 +32,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,21 61,32 +1,5% 0,89 -13,9%

Brent/ICE 66,38 65,45 +1,4% 0,93 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.036,18 3.984,95 +1,3% 51,23 +50,9%

Silber 48,88 47,84 +2,2% 1,04 +68,1%

Platin 1.421,39 1.391,56 +2,1% 29,83 +58,6%

Kupfer 5,13 5,10 +0,7% 0,04 +24,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 08:36 ET (12:36 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Confluent A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Confluent A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Confluent A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen