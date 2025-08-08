DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,3%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.375 +1,9%Euro1,1674 +0,2%Öl66,24 -0,1%Gold3.377 -0,6%
Lee Feed Mill: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

11.08.25 06:35 Uhr

Lee Feed Mill hat am 08.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,020 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 713,9 Millionen THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lee Feed Mill einen Umsatz von 661,0 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.net

