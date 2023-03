LEG Immobilien Aktie News: LEG Immobilien bricht am Donnerstagnachmittag ein

Die LEG Immobilien-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 9,6 Prozent auf 61,36 EUR abwärts. In der Spitze fiel die LEG Immobilien-Aktie bis auf 58,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.389.765 LEG Immobilien-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,85 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LEG Immobilien-Aktie 17,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2019 wurde eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR an LEG Immobilien-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,44 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,60 EUR je LEG Immobilien-Aktie an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. LEG Immobilien hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,40 EUR – ein Plus von 17,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LEG Immobilien 171,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte LEG Immobilien Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der LEG Immobilien-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 22,20 EUR je LEG Immobilien-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LEG Immobilien-Aktie

Vonovia-, LEG-Aktien & Co. beflügelt: Hoffnung auf weniger straffe Zinspolitik treibt Immobilienwerte an

Vonovia-Aktie: IG BAU hält Vonovias Neubau-Stopp für "fatal"

LEG Immobilien-Aktie: Was Analysten von LEG Immobilien erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien

Bildquellen: LEG Immobilien