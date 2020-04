MorphoSys ernennt Roland Wandeler zum Chief Commercial Officer - Aktie wenig bewegt

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 94,76 EUR

In der neu geschaffenen Position werde Wandeler als Mitglied des Vorstands den globalen Vertriebsbereich verantworten, teilte das Biotechnologieunternehmen MorphoSys mit.

Wandeler werde alle weltweiten Kommerzialisierungsaktivitäten sowie das US-Geschäft des Unternehmens mit der geplanten Markteinführung des firmeneigenen Anti-CD19-Antikörpers Tafasitamab leiten. Tafasitamab befinde sich derzeit bei der US-amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) in der Prioritätsprüfung, hieß es weiter.

Nachdem die Aktien von MorphoSys am Mittwoch via XETRA zeitweise leichte 0,36 Prozent auf 95,24 Euro zulegten, notieren sie am Nachmittag 0,23 Prozent tiefer bei 94,68 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

