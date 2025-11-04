Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lenovo Group zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte zuletzt bei 1,27 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie bewegte sich um 09:15 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 1,27 EUR. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Lenovo Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,27 EUR ab. Mit einem Wert von 1,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 6.151 Lenovo Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,83 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,053 USD, nach 0,390 HKD im Jahr 2025.

Am 13.08.2025 lud Lenovo Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 HKD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 146,97 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 120,76 Mrd. HKD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,129 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

