Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Montagmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,29 EUR zu.

Die Lenovo Group-Aktie konnte um 12:01 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 1,29 EUR. Bei 1,29 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,28 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.650 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,68 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,83 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 35,33 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,053 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,390 HKD aus.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,32 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 HKD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 19.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Lenovo Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,129 USD fest.

