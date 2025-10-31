Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Kurs der Lenovo Group

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 1,27 EUR nach.

Die Lenovo Group-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 1,27 EUR. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,26 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,26 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 5.000 Lenovo Group-Aktien.

Am 21.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 24,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 0,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,390 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 USD je Lenovo Group-Aktie.

Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 HKD, nach 0,16 HKD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 146,97 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 19.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,129 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen