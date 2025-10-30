DAX24.105 -0,1%Est505.693 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,47 -0,7%Gold4.003 +1,5%
Lenovo Group im Blick

30.10.25 09:22 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group büßt am Donnerstagvormittag ein

30.10.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1,28 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1,28 EUR abwärts. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,28 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,28 EUR.

Am 21.02.2025 markierte das Papier bei 1,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (0,83 EUR). Mit Abgaben von 34,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2025 mit 0,390 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,053 USD je Aktie ausschütten.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 HKD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 146,97 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,129 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

