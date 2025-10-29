Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lenovo Group. Zuletzt fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,28 EUR ab.
Die Lenovo Group-Aktie musste um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 1,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,28 EUR. Bei 1,28 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 10.000 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 31,86 Prozent Plus fehlen der Lenovo Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 53,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,053 USD, nach 0,390 HKD im Jahr 2025.
Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 146,97 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,76 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Am 19.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,129 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.
