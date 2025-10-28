Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Lenovo Group

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lenovo Group gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 1,27 EUR abwärts.

Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 1,27 EUR. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,27 EUR nach. Mit einem Wert von 1,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 32,53 Prozent Luft nach oben. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,41 Prozent.

Zuletzt erhielten Lenovo Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 USD aus.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lenovo Group ein EPS von 0,16 HKD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 146,97 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 21,70 Prozent gesteigert.

Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 19.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Lenovo Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,129 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

