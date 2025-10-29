DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.228 +0,3%Euro1,1632 -0,2%Öl64,33 -0,2%Gold3.963 +0,6%
AKTIE IM FOKUS: Nvidia vor Sprung über 5-Billionen-Dollar-Marke

29.10.25 06:45 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller NVIDIA könnte am Mittwoch das erste Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar werden. Der Aktienkurs des KI-Profiteurs Nummer eins baute am Dienstag im nachbörslichen Handel seine Kursgewinne aus dem regulären Handel weiter aus. Der Kurs kletterte auf mehr als 206 Dollar, nachdem er im Haupthandel bis auf das Rekordhoch von 203,15 Dollar geklettert war.

Den regulären Handel beendete die Aktie mit einem Anstieg von fünf Prozent auf 201,03 Dollar. Zu diesem Preis wird Nvidia an der Börse mit knapp 4,9 Billionen Dollar bewertet. Bei einem Kurs von mehr als 206 Dollar wären es dann mehr als fünf Billionen Dollar. Sollte der Anstieg über diese Marke gelingen, würde Nvidia binnen weniger Monate einen weiteren Meilenstein seiner Börsengeschichte erreichen.

Der Konzern hatte erst im Juli dieses Jahres die 4-Billionen-Dollar-Marke übersprungen. Im Sommer 2024 war das Unternehmen erstmals mehr als drei Billionen Dollar wert. Nvidia profitiert vom Boom um die Künstliche Intelligenz (KI), da die Produkte des Chipherstellers ein zentraler Baustein für den Ausbau der KI-Nutzung sind.

Seit Ende 2022 ist der Kurs von Nvidia fast um das 14-fache gestiegen. Mit dem Anstieg um knapp 1.300 Prozent führt die Aktie die Liste der sogenannten Glorreichen Sieben ("Magnificent 7) an der Börse mit Abstand an. Auf Platz zwei steht Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit einem Anstieg von etwas mehr als 500 Prozent.

Auch in der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen liegt Nvidia mit den aktuell knapp 4,9 Billionen meilenweit vorn. Mit jeweils rund vier Billionen Dollar folgen Apple und Microsoft mit weitem Abstand. Die Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) liegt auf Rang vier mit 3,2 Billionen Dollar.

Nvidia hatte am Dienstag im Umfeld einer Konferenz mehrere Partnerschaften mit anderen Unternehmen bekannt gegeben. So wird Nvidia mit einer Milliarden-Investition ein großer Anteilseigner beim finnischen Netzwerk-Spezialisten Nokia. Dieser will Technik des US-Konzerns in künftigen Mobilfunk-Basisstationen einsetzen.

Nvidia wiederum könnte in Zukunft auf Nokias Netzwerk-Technologien in Systemen für Rechenzentren zurückgreifen. Weitere Ankündigungen betrafen unter anderem den Fahrdienst-Vermittler Uber und das Pharmaunternehmen Eli Lilly./zb/ag/stk

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
