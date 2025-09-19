Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Montagvormittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lenovo Group zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lenovo Group-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,32 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 09:15 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,32 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.900 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 21,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 58,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,058 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lenovo Group am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,16 HKD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 146,97 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 21,70 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.

