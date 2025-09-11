Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Nachmittag billiger

So bewegt sich Lenovo Group

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,7 Prozent auf 1,29 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 1,29 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 1,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,30 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 12.700 Lenovo Group-Aktien.

Am 21.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,68 EUR an. 30,38 Prozent Plus fehlen der Lenovo Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,83 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,058 USD belaufen.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 146,97 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,76 Mrd. HKD umgesetzt.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.

