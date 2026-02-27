DAX23.858 +0,3%Est505.786 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 +3,4%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1598 -0,1%Öl84,04 +2,5%Gold5.162 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken. Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken.
Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Libanon: Israel greift Hotel in Vorort von Beirut an

04.03.26 09:09 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Israel hat in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut nach dortigen Angaben ein Hotel angegriffen. Fünf Menschen seien verletzt worden, eine davon lebensgefährlich, sagte der Hotelbesitzer der Deutschen Presse-Agentur. Es handle sich bei der Schwerverletzten um eine Frau, die an der Rezeption des Hotels arbeitete. In dem Hotel hätten sich Menschen aufgehalten, die vor Israels Angriffen im Raum Beirut geflohen seien.

Wer­bung

Einen Aufruf zur Evakuierung gab es anders als bei vielen der israelischen Angriffe im Libanon nicht vorher. Deshalb kam die Vermutung auf, dass bei dem Angriff etwa ein hochrangiges Mitglied der Hisbollah-Miliz gezielt getötet werden sollte. Das Hotel liegt aber nicht in einem der Vororte, in denen die Hisbollah besonders stark vertreten ist und viele Anhänger hat.

Die israelische Armee teilte am Morgen mit, sie habe mit Angriffen auf "Hisbollah-Infrastruktur" in Beirut begonnen. Weitere Details würden folgen. Laut Augenzeugen bombardierten Kampfjets am Morgen weiter die südlichen Vororte der Hauptstadt.

Israel setzte seine Angriffe auch in anderen Teilen des Libanons fort. Bei einem Angriff auf ein Wohngebäude in Baalbek im Osten wurden nach offiziellen Angaben sechs Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Bei Angriffen unter anderem in der Küstenstadt Saadijat wurden dem Gesundheitsministerium zufolge sechs Menschen getötet und acht weitere verletzt. Im Libanon wurden in vergangenen Tagen mehr als 40 Menschen durch Israels Angriffe getötet./jot/DP/zb