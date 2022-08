Linde Aktie News: Linde tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Linde-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 297,25 EUR. Die Linde-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 298,00 EUR. Bei 296,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Linde-Aktien beläuft sich auf 55.153 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,35 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2022. Mit einem Zuwachs von 5,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Linde-Aktie derzeit noch 21,82 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 322,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Linde am 28.07.2022. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8.457,00 USD gegenüber 7.584,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2022 terminiert.

In der Linde-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

