Linde Aktie News: DAX Aktie Linde macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 303,10 EUR zu. Kurzfristig markierte die Linde-Aktie bei 304,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 303,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Linde-Aktien beläuft sich auf 15.776 Stück.

Am 06.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 315,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 3,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 244,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 320,83 EUR aus.

Am 28.07.2022 hat Linde die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 8.457,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.584,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Linde wird am 15.11.2022 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Linde-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,96 USD fest.

